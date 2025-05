Voto a San Prospero: la candidata sindaco Baraldi riparte dalla partecipazione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Alla vigilia delle elezioni amministrative, dopo l’assenza di una consultazione nel 2024 a causa del commissariamento, torna al centro il tema della partecipazione attiva alla vita pubblica.

'In un momento storico in cui il rapporto tra cittadino e istituzioni sembra più fragile, c’è chi sceglie di proporre occasioni di riflessione e confronto per rimettere al centro il senso del voto come espressione di responsabilità e consapevolezza - spiega il candidato sindaco Eva Baraldi -. La lista civica Un Comune per Tutti organizza una serata aperta a tutta la cittadinanza per riaffermare l’importanza di questo diritto, conquistato attraverso la storia con sacrifici e impegno, e oggi da vivere come strumento di costruzione collettiva del futuro'.

Ospite dell’incontro sarà il professor Luca Gherardi, docente di lettere e storia presso il Liceo 'Morando Morandi' di Finale Emilia, riconosciuto per il suo impegno come interprete e promotore della cultura umanistica. La sua riflessione guiderà il pubblico in un percorso tra storia, memoria e attualità, offrendo spunti per pensare insieme il senso del voto oggi. Letture di Sandra Paltrinieri.

La serata si terrà venerdì 9 maggio alle 20:30 presso la Sala Polivalente di via Chiletti 6, a San Prospero.