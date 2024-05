Voto a Spilamberto, Nardini presenta la sua civica: ecco i nomi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In queste settimane ho avuto l'opportunità di incontrare tanti cittadini. Ho ricevuto supporto trasversale e disponibilità al dialogo anche dalle diverse sensibilità politiche che da sempre animano Spilamberto. Ci siamo ritrovati concordi sul fatto che l’obiettivo di tutti è il paese e le sue necessità - afferma Nardini -. Il nostro progetto è il risultato di questa sintesi che tocca vari argomenti di interesse per tutti: intendiamo quindi dare la massima attenzione ai reali bisogni delle persone che qui abitano e lavorano. Vogliamo amministrare il paese con uguale attenzione per tutti i quartieri e per tutte le aeree del nostro territorio, vogliamo riqualificarle ponendo particolare riguardo anche a tutte le aree produttive.

Aumentare la qualità dei servizi e la vivibilità del territorio; ridurre le inefficienze che inevitabilmente si sono prodotte e si producono quando l’attività amministrativa non è totalmente focalizzata sulla quotidianità del territorio di cui si occupa. Sicurezza stradale e ambientale sono punti cruciali del nostro programma, così come lo sviluppo economico e la promozione del paese sia dal punto di vista culturale che turistico. Tutto questo ha dato vita al progetto 'Lista civica per Spilamberto', in cui io e i candidati della mia lista crediamo fortemente: è un patto con i cittadini'.



La presentazione della lista è in programma domani mattina allo Spazio Eventi Famigli.

Ecco i nomi dei candidati

Graziella Nardini

Alberto Malmusi

Clelia Parmeggiani

Emilio Borghi

Haimanot Ghirmay Behre

Stefano Barbieri

Luca Parenti

Andrea Bertelli

Anna Maria Gozzoli

Francesco Giusti

Michela Capuano

Cristina Montaguti

Giuliano Zanasi

Daniele Bonvini

Andrea Pederzini

Francesca Stano