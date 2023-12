Voto Carpi, Taurasi in pole nel Pd: Bonaccini, Iv e Azione sono con lui

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il segretario del Pd, Daniela De Pietri, ha informato i presenti delle disponibilità alla candidatura espresse da Riccardo Righi, attualmente assessore all’Urbanistica della Giunta Bellelli, e, dipendente della regione e da sempre attivista Dem, che in passato ha ricoperto l’incarico di Presidente del Consiglio Comunale - si legge in una nota del Pd -. Preso atto delle disponibilità, l’incontro, durante il quale si sono vagliate le diverse possibilità in campo – non esclusa quella delle primarie aperte di coalizione, nel caso in cui non dovesse verificarsi la convergenza su un nome unitario – si è concluso con la prospettiva di aggiornarsi nuovamente a stretto giro, dopo che ognuna delle forze presenti si sarà confrontata, al proprio interno, rispetto ai due nomi finora emersi'.

Un incontro che, ai punti, si è chiuso con una vittoria di fatto di Taurasi che - dopo un inizio tentennante - appare ora decisamente in vantaggio su Riccardo Righi. Taurasi infatti ha intercettato sia l'ok dei renziani di Italia Viva, sia quello di Azione (l'incontro col commissario Paolo Zanca è fissato per la prossima settimana a Bologna) e anche lo stesso Stefano Bonaccini pare intenzionato ad appoggiarne il percorso. Deciso inoltre il sostegno del segretario provinciale Pd Roberto Solomita, sempre meno vicino ad Alberto Bellelli. Strada in salita dunque per Righi che può contare di fatto solo sull'appoggio proprio del sindaco uscente Bellelli, una carta che in prima battuta pareva vincente ma che ora, anche alla luce della probabile smarcatura di Bonaccini, appare molto debole.

A questo punto le primarie (vere, aperte e di coalizione) che parevano più utili a Taurasi per cercare di recuperare rispetto all'avversario interno, diventano l'unica strada per una difficilissima 'remontada' di Righi.

Giuseppe Leonelli