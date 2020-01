Voto, domani in Appennino 4 parlamentari Lega: 'E il Pd si nasconde'

Tour elettorale in Appennino modenese domani per i parlamentari Lega,. Un evento organizzato dal responsabile organizzativo per la Montagna della Legae che è dedicato al mondo delle attività produttive, artigiani, commercianti e partite Iva. 'Visiteremo insieme tante aziende e con una tappa obbligata al Museo di Roccapelago - spiega ilche in serata parteciperà all'aperitivo finale all'Hotel Bucaneve di Pievepelago -. La Lega è orgogliosamente al fianco di Lucia Borgonzoni e i nostri parlamentari si stanno spendendo insieme sul territorio. Stiamo visitando le singole borgate, lontano dai palazzi e in mezzo alla gente che chiede un cambiamento vero per l'Emilia Romagna. Il Pd si vergogna di se stesso, Bonaccini nasconde il simbolo e fa passare sotto silenzio le visite di Zingaretti. Questa differenza in fondo è lo specchio di quanto la nostra terra abbia bisogno di essere finalmente liberata dalla sinistra che la governa da sempre'.