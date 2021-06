Voto Finale, il candidato Veronesi: 'Anche Poletti è di centrodestra'

Si è tenuta questa mattina al Pesa Caffè di Massa Finalese, la presentazione di Mattia Veronesi , candidato sindaco di Finale Emilia per le liste Movimento 5 Stelle, di Sinistra Civica e Coraggiosa che raccoglie tutta la sinistra e un gruppo di giovani under 40 riuniti in Generazione Futura 2030.Mattia Veronesi, 31 anni, residente a Massa Finalese e laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche, di professione è farmacista ed è l’attuale capogruppo del M5S in consiglio comunale e in consiglio dell’Unione.La candidatura di Mattia Veronesi nasce dal lavoro fatto in consiglio comunale all’opposizione della giunta Palazzi e dalla preparazione di una proposta politica che fa dell’innovazione e della partecipazione le sue parole chiave: “siamo al lavoro per preparare le liste che sostengono la mia candidatura, per ora abbiamo tre liste ma sta crescendo molto entusiasmo attorno a noi e non escludo possano essere anche quattro - spiega Mattia - Siamo aperti al contributo di chiunque condivida il nostro progetto di rinnovamento”.Nel suo intervento Mattia Veronesi ha spiegato che al centro del suo progetto c’è la ricostruzione di una comunità sfiduciata dopo 5 anni di giunta Palazzi: “i cittadini sono stati abbandonati, e noi vogliamo stringere un patto di comunità con associazionismo, terzo settore e imprese perché solo con un’Amministrazione che ascolta e collabora con la città è possibile liberare le tante energie dei finalesi, oggi inespresse”.Grande attenzione è dedicata alla ricostruzione pubblica: “Sono fermi in Regione 44 milioni di euro che la giunta Palazzi non ha saputo intercettare. Finale Emilia non può perdere altro tempo e romperemo l’immobilismo confrontandoci con la Regione e investendo subito risorse per potenziare la capacità progettuale dell’Amministrazione, oggi insufficiente. La macchina comunale è in grande sofferenza - continua Mattia Veronesi - e deve essere riqualificata perché senza una struttura amministrativa adeguata nessun cambiamento è possibile.”E, in vista di un eventuale ballottaggio, Veronesi dà una lettura originale degli altri candidati in campo, inquadrando anche la candidatura di Marco Poletti (che avrà il sostegno del Pd) tra quelle di centrodestra. 'Il centrodestra ha al momento 4 candidati: Palazzi, Pincelli, Paganelli e anche Marco Poletti - afferma Veronesi -. Il ballottaggio è una ipotesi concreta e spero che qualcuno del centrodestra voti per noi'.