Il sindaco uscente Alberto Calciolari si ripresenta infatti per il secondo mandato, ma questa volta troverà di fronte un centrodestra unito. Cinque anni fa infatti Calciolari vinse con solo il 46% (a Medolla, con poco più di 6mila abitanti, non è previsto il ballottaggio) e per vestire la fascia tricolore dovette ringraziare la spaccatura della opposizione che si presentò con Lavinia Zavatti e Marco Bergamini.Ebbene, questa volta il centrodestra si è unito e, insieme alle civiche, ha deciso di puntare sulla stessa Lavinia Zavatti che si presenta con la lista civica 'Medolla al centro', sostenuta da tutti i partiti di centrodestra. I numeri, come detto, non sono tutto, ma, se si considera anche l'apprezzamento di cui gode la Zavatti per il suo lavoro in questi cinque anni in Consiglio comunale, il centrosinistra per la prima volta, in uno dei Comuni simbolo del sisma, vede fortemente compromesse le proprie certezze.