Candidati Pavullo e Finale, interviene Lega regionale: 'Confermiamo nostri sindaci'

“Il centrodestra non divide, ma unisce. Le scelte sulle candidature per le prossime amministrative, da Finale a Pavullo, saranno prese insieme, con buonsenso, attraverso accordi a livello regionale, premiando la continuità e il merito. Lavoriamo insieme per confermare i nostri sindaci e portare il buon governo del centrodestra anche in altri Comuni”.Alla fine, dopo il no implicito di una ricandidatura di Biolchini a Pavullo (' serve un candidato giovane ') avanzata dal senatore Lega Stefano Corti e dopo i dubbi del commissario provinciale Davide Romani ( 'nessuna decisione aprioristica' ), interviene il centrodestra unito con una nota congiunta a firma dei tre responsabili regionali di Lega, FI e Fdi, Ostellari (), Aimi e Barcaiuolo.Nella nota di fatto i tre leader regionali del centrodestra sgombrano definitivamente il campo da ipotesi alternative alla ricandidatura di Biolchini a Pavullo e di Palazzi a Finale a lungo messe in dubbio in particolare dal Carroccio. Ancora da definire invece i nomi dei candidati sindaci negli altri 4 Comuni più piccoli al voto (Montefiorino, Palagano, Zocca e Sestola.“Ogni indiscrezione o comunicazione diversa è destituita di fondamento, così come sono false le voci secondo le quali alcune decisioni sarebbero state già prese.” - chiudono Enrico Aimi, Michele Barcaiuolo e Andrea Ostellari.