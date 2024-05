Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una lista formata da 16 candidati presentati durante la serata, e provenienti dal mondo civico. Per San Felice, comune intorno ai 10mila abitanti, i punti ancora caldi sono la ricostruzione post terremoto, ma anche il futuro della comunità, e su questo Goldoni pensa di aver trovato la 'squadra giusta', come la definisce: 'Tutte le persone nella lista hanno il mio punto di vista di essere al servizio della comunità, e questo ci spinge a portare avanti il nostro progetto, pronti per i prossimi 5 anni', conclude Goldoni.