Voto San Felice, sarà sfida tra Michele Goldoni e Alberto Silvestri

'Ci sono state poi crisi economiche e guerre, eppure il nostro lavoro di amministratori non si è mai fermato. Un lavoro di squadra del quale ringrazio assessori, consiglieri e dipendenti comunali.

I risultati ottenuti sono frutto di questa grande sinergia. Abbiamo cominciato a ridisegnare il paese che avevamo immaginato, un luogo in cui abitare con piacere e un territorio al quale riconsegnare le proprie memorie storiche lesionate dal sisma. Ho avuto la fortuna di conoscere una comunità straordinariamente viva ed attiva che ha nel volontariato una delle sue colonne portanti, esempio luminoso di solidarietà e generosità. Il percorso è iniziato ma non si può dire concluso. Molto abbiamo fatto, ma c’è ancora da fare. Per questo ho deciso di ricandidarmi, per completare il lavoro iniziato cinque anni fa e concludere l’impegno che ho assunto con i miei concittadini. Sarò sempre loro grato per avermi dato la possibilità di essere il sindaco di San Felice – conclude Goldoni – una meravigliosa avventura che vorrei proseguire per loro e soprattutto assieme a loro'.

Michele Goldoni si ripresenta alla guida della lista civica “Noi Sanfeliciani”. A sfidarlo sarà l'ex sindaco Alberto Silvestri.