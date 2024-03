Zaccarelli: 'Voto a Mirandola, Azione è motore trainante con Bassoli'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ma c’è un altro aspetto a cui Azione dà importanza: abbiamo trovato facilmente la convergenza sul nome di Carlo Bassoli perchè non è mai stato estraneo alla politica, tuttavia si connota innanzitutto come un uomo d’azienda, abituato alla progettualità, al confronto sui numeri e sui fatti, capace di ascoltare e disponibile a farsi aiutare'. A parlare è Riccardo Zaccarelli, responsabile del partito di Carlo Calenda in città.



Zaccarelli cita poi 'Stefano Toscani, ex dirigente medico dell’Ausl, persona competente e stimata, che partecipa alla squadra a sostegno di Bassoli, e che testimonia l’apertura e la concretezza di questa coalizione. Siamo uno dei motori trainanti: stiamo interpellando e ascoltando imprenditori, manager, liberi professionisti, studenti, insegnanti e abbiamo già diffuso le prime idee sul programma. Le riassumo in cinque punti: natura e ambiente, sanità, intrattenimento e cultura, patrimonio monumentale e sicurezza. Aggiungo, in conclusione, che Mirandola non potrà continuare a fare da sola, rimanendo fuori dall’Unione dei Comuni che l’attuale amministrazione ha voluto abbandonare'.