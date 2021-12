Zocca: non torna a casa, trovato ferito in auto, e salvato, nella scarpata

Prima l'allarme alle forze dell'ordine per il suo mancato rientro, poi la scoperta. Dramma con lieto fine con un intervento estremo e salva-vita quello che ha riguardato una famiglia di Zocca. Dove un uomo, uscito in auto non era rientrato come al solito, non rispondendo più nemmeno alle chiamate. Dopo avere seganato il fatto, nella notte il figlio si è messo alla ricerca del padre, ripercorrendo possibili tragitti fatti. Giunto in via Santulini, in località Zocchetta, la ricerca si è fermata alla vista dell'auto del padre, ribaltata in una scarpata. Posizione pericolosa e difficile da raggiungere. Scatta la chiamata all'emergenza. Poco dopo sono sul posto Vigili del Fuoco e tecnici del soccorso alpino. Predisposto le calate gli operatori raggiungere il veicolo insieme a sanitari 118. L'uomo è vivo. Scattano i primi soccorsi sul posto. Messo in sicurezza viene recuperato con tecniche di derivazione alpinistiche e trasportato sulla strada dove è presente l'ambulanza per il trasporto all'ospedale. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di legge