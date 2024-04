Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

sarei curioso di sapere un fatto.Recentemente il candidato sindaco Luca Negrini ha in sostanza affermato che molti imprenditori fanno fatica ad esporsi politicamente per paura di perdere lavoro in questo, a mio avviso malato, Sistema Modenese.Visto che l'attività di Negrini non si basa su commesse pluriennali, ma su eventi 'giorno dopo giorno' sarei curioso di sapere se, dopo la candidatura ufficiale, Negrini ha goduto di un incremento di lavoro, se ha subito un decremento, oppure se è rimasto stabile.A mio avviso sono queste le cose che ci aiutano a capire la vera natura della realtà modenese ed il perché da 80 anni si avvicendano Giunte Comunali tutte dello stesso colore politico.Grazie per l'attenzione.Cordiali saluti,