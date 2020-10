A scuola i nostri amministratori non sarebbero promossi

Al termine dell'obbligo scolastico, un sedicenne deve essere testato, tra le tante competenze in uscita dell'asse scientifico-tecnologico, sul concetto di sistema e di complessità. Se il sedicenne non dimostra di aver acquisito tale conoscenza verrà certificato che il livello base della competenza di riferimento non è stato raggiunto. Come docente di Scienze di scuola superiore mi trovo, idealmente, tutti i giorni a valutare nell'operato di politici, ministri, amministratori regionali e locali il livello di raggiungimento della conoscenza del Sistema Scuola e del suo livello di complessità.Manca sicuramente una visione ampia, in certe persone è addirittura assente, delle interconnessioni della scuola con le altre parti del Sistema Paese (trasporti, famiglia e welfare, lavoro, sanità ...) e manca una presa d'atto della complessità del Sistema Scuola in sé a causa dello stratificarsi nei decenni di visioni politiche diverse, tagli lineari, conflitti normativi, scontro tra autonomie scolastiche e dirigismo centrale,...

Il docente che in classe, nella maggioranza dei casi, fa quello che può con quello che 'passa il convento', non può non provare rabbia e disaffezione nei confronti di buona parte della classe politico-amministrativa per quello che in questa fase di emergenza sanitaria vede accadere sotto i propri occhi: decisioni prese 'di pancia', sulla scorta dell'emotività, per tranquillizzare l'opinione pubblica a tutti i costi, negazione dei diritti dei docenti precari ( come mai nessun Sindacato si strappa le vesti per le assunzioni con 'clausola Covid'?), soldi pubblici spesi a milioni in banchi a rotelle, considerati la 'madre di tutte le soluzioni', per finire poi senza rotelle in classe perchè non sicuri per gli studenti ( farsi un giretto nelle nostre classi per rendersene conto, please!), regole sanitarie che nella scuola vengono declinate in maniera diversa rispetto ad altri settori, a parità di condizioni, ecc...

Cari Politici, Ministri, Amministratori regionali/locali ricordatevi che in una normale scuola superiore della Repubblica performances del genere comporterebbero per voi l'attribuzione di 'un livello base di competenza non raggiunto'

Daniela Rovatti