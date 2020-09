'A Spilamberto mercato e scuola in stesso posto non possono convivere'

'Il periodo estivo sta terminando e, pur con tutti i dubbi e le incertezze che ancora aleggiano rispetto alla riapertura delle scuole, una certezza al momento c'è: il mercato non verrà riorganizzato almeno fino al 15 ottobre (come da ordinanza n.81 del 4/08 agosto scorso). Ciò significa che resterà ubicato una parte in Piazza Caduti per la Libertà e una parte nel piazzale antistante l’Istituto Comprensivo Fabriani.Il problema più grande si manifesterà con l'inizio dell'anno scolastico, perché il mercato si trova ad occupare il parcheggio a disposizione delle famiglie per accompagnare i figli a scuola. Se le cose non verranno cambiate inevitabilmente si creerà un disagio enorme per le famiglie e il problema si riverserà sul traffico stradale.Ci chiediamo cosa intenda fare l'amministrazione in merito perché è evidente che sarà impossibile gestire una situazione del genere: ambulanti e clienti del mercato, genitori che accompagnano i figli a scuola e trasporto scolastico di cui ancora non si sa nulla.Ci chiediamo ancora una volta quale sia la linea che stanno seguendo Costantini e la sua Giunta per affrontare questo periodo di emergenza che pare durerà ancora per qualche mese.Oltre a spendere risorse per iniziative culturali di dubbia utilità, sarebbe ora che intervenisse concretamente per risolvere i problemi che nella quotidianità si ripercuotono sui cittadini'