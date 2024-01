Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ci troviamo in viale Martiri della Libertà a Modena: il blando art. 639 del Codice Penale e il fatto che il problema imbrattamenti con bombolette spray non sia mai stato preso veramente sul serio nel nostro Paese la dicono lunga sul grado di civiltà che abbiamo raggiunto, ma anche del livello di sicurezza della città. È venuta a crearsi una grande voragine che sta portando l'amministrazione comunale ad apporre delle pezze che potrebbero rischiare di essere peggio del buco.Eh sì, perché in Italia si è amanti del processo stimolo-risposta: se non c'è il primo, non c'è neanche la seconda, quindi di strutturale in materia di decoro e di sicurezza non c'è un bel niente. Anche nel più 'avanzato' Settentrione. Quell'edificio appartiene all'abbazia benedettina di San Pietro, alla cui desolante vicenda la sua testata ha dato spazio: a un'umiliazione se ne aggiunge un'altra.Con indignazione e rammarico,