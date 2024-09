Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

voglio con questa lettera affrontare il tema dell'aborto, del tanto bene che ha fatto Don Benzi e che continua a fare la sua associazione.All'ospedale di Rimini, spesso accadeva, che c'era Don Benzi con i suoi volontari, lì a pregare per i bambini che non sarebbero mai nati e per i loro genitori.Lui sosteneva che dietro ogni madre che chiede di abortire c'è una donna che in realtà chiede aiuto. A volte il terrore di dover confessare la gravidanza porta le donne sulla soglia dell'ospedale. Benzi avvicinava quelle donne disperate e a volte le loro paure sparivano, vedevano quel sacerdote come qualcuno a cui importava di loro. In alcuni casi bastava una carezza di Don Benzi per far cambiare idea a chi tanto soffriva. Il sacerdote faceva incontrare la fede e il senso più profondo della genitorialità attraverso parole semplici e una carezza. Le donne, che si lasciano aiutare, si fanno a loro volta portatrici di speranza e di aiuto per donne e ragazze che attendono un bimbo. È un bene importante comprendere cos'è l'aborto e ciò porta più facilmente ad accogliere la vita.