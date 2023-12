Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ad Albareto un'altra giornata senz'acqua? Attualmente la pressione manca e speriamo riparino in fretta il guasto (già telefonato). Certo è che se invece di spendere soldi in opere faraoniche quanto inutili che poco interessano il popolino come il sottoscritto (mi pare proprio che in Piazza Grande ci considerino ormai solo sudditi), dicevo, invece di spendere soldi in opere faraoniche come il progetto AGO (da povero ignorante non ho ancora capito cosa ci faranno dell'ex Sant'Agostino ed a cosa servirà), manutenessero meglio le strade e le condutture dell'acqua, forse il popolino (per intenderci, quello che 'fa la legna', mentri gli 'altri' si preoccupano solo di bruciarla), forse il popolino starebbe un po' meno peggio. Per il momento mi lavo con l'acqua minerale.Cordiali saluti,