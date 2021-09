Albareto, frazione ridotta a dormitorio. E il Pd pensa alle zone 30...

Gentile Direttore,non sono tanto bravo a scrivere per ambire alla pubblicazione delle mie considerazioni. Spero che le mie riflessioni siano abbastanza interessanti affinché Lei possa ricavarci un articolo.ZONA 30: A Parigi (dove hanno da poco istituito la zona 30 in quasi tutta la città) ci sono 2.230.000 abitanti, 220 km di metropolitana, 16 linee e 303 stazioni. Milano (dove cercano di imitare, senza riuscirci, Parigi) ci sono 1.400.000 abitanti, 100 km di metropolitana, 4 linee e 113 stazioni. Almeno così recita Wikipedia.Il PD ci è o ci fa? Il PD vuole finalmente capire che siamo in Italia e le persone girano in auto perché costrette dalla carenza di mezzi pubblici?ZONA 30 A Modena: abito ad Albareto e lavoro al Direzionale 70. Già con l'attuale viabilità sono un quasi-pendolare anche se abito e lavoro nello stesso Comune. Fino agli anni '80 Albareto era commercialmente un paese autosufficiente. Negozi di alimentari, forni, ferramenta, ecc.. Una persona anziana senza patente riusciva ad essere autonoma, riusciva a non aver bisogno di nessuno. Poi con le 'lungimiranti' politiche commerciali del PCI/PDS/DS... Albareto (come altre frazioni) è diventato un dormitorio (che, a dire il vero, proprio dormitorio non è a causa dell'inquinamento acustico provocato dal traffico che oggi lo attraversa, grazie alle 'sempre lungimiranti' politiche abitative della sinistra che hanno portato a costruire case nei comuni a nord di Modena senza preoccuparsi delle strade di collegamento con la città).Per fare la spesa alimentare ad un prezzo ragionevole devo fare almeno 5 chilometri: ci vado il sabato in autobus e vengo a casa con 4 borse piene? Vengo a lavorare in autobus cambiandone due? A che ora parto e a che ora arrivo? Faccio notare che oltre a lavorare e fare la spesa devo seguire due genitori anziani che non si muovono da casa. Diciamo che ogni giorno salto come un grillo.Visto che siamo in tanti a vivere questa vita (tutti coloro che lavorano ed hanno una famiglia), per agevolarci il PD pensa di far diventare ZONA 30 tutta la città?Di farci girare in bicicletta in gennaio con dieci centimetri di neve e due pacchi di acqua sul portapacchi (personalmente preferisco l'acqua di fonte all'acqua di falda) e due sporte attaccate al manubrio? O ci vuole imporre il monopattino con la slitta a rimorchio e due figli sopra? Vuole arrivare a farci attraversare la città a passo d'uomo? Ha forse trovato il modo di far diventare la giornata di 28 ore?Quando penso agli attuali dirigenti del Pd che amministrano (amministrano?) il Comune di Modena, oltre agli interventi sul suo giornale di Roberto Vezzelli (che leggo sempre con estremo interesse), mi viene in mente una frase di Max Pezzali in un intervista del 31 marzo 2021 al Corriere: 'Pavia, la città con 'due discoteche e centosei farmacie': la città dove non c'era spazio per la medietà. Io non ero figlio di avvocati o chirurghi, di quelli che si godono il centro storico in sella a biciclette con il cestino di vimini'.Che stesse parlando anche di Modena, oltre che di Pavia? Ecco, gli attuali amministratori comunali mi sembrano proprio 'quelli che si godono il centro storico in sella a biciclette con il cestino di vimini'.Ma la vita in periferia e nelle frazioni è tutta un'altra cosa.