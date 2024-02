Albareto, prima della ciclabile serviva una strada decente da Bastiglia a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

pensi quale di straordinario beneficio godrebbero il lavoratori pendolari di Bastiglia, Bomporto e Sorbara se al posto della ciclabile (ex ferrovia provinciale) che collega Bastiglia ai Torrazzi venisse costruita una strada destinata ai veicoli. Diretta, senza curve da Bastiglia ai Torrazzi e con innesto diretto sulla tangenziale. E quale beneficio per tutti i centri abitati, e relativi abitanti, che insistono su Strada Albareto da Bastiglia sino a Modena. Ma ci sono gli ambientalisti, i ciclisti (ieri, in due ore, ne ho contati addirittura cinque) e... Piazza Grande.A, dimenticavo, forse di mezzo c'è anche la pretestuosa ristrutturazione di Ago: con una strada girerebbero meno soldi. I lavoratori pendolari? Chissenefrega!Buona giornata.Cordialmente,