ho letto il servizio sugli allagamenti ad Albareto A mio avviso è semplicemente successo che la crosta terrestre si muove e che nell'area indicata dalla cartina si è creata una sorta di avvallamento naturale: i livelli rispetto ai Prati di San Clemente sono variati rispetto a 30 anni fa. E nel caso dello sfogo delle acque, pochi centimetri fanno la differenza.A mio avviso, anche se non fossero state chiuse le porte vinciane di Bomporto, l'acqua che arrivava da Modena sarebbe comunque 'tornata indietro' dai Prati di San Clemente verso l'area in parola.Infatti il Naviglio non è tracimato e tirava ancora (poco, ma tirava ancora) e Bastiglia non è andata sott'acqua.Ho percorso la ciclabile partendo da Via Battaglia sino all'ex Stazione ferroviaria de La Rocca: il tratto allagato parte circa a metà del tratto di ciclabile Battaglia/Munarola (perpendicolarmente a metà della frazione di Albareto) per arrivare poco più in là di via Dotta; guardando in direzione Bastiglia, si estende per circa quindici metri a sinistra della ciclabile mentre a destra va poco oltre via Cavo Argine. La Rocca si è salvata, così come l'intera strada Albareto: più o meno quello indicato in cartina.Quindi bisogna accettare e, forse, delocalizzare.Cordialmente,