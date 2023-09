Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













sono un vostro assiduo lettore e apprezzo molto le vostre battaglie in ambito locale. Per questo motivo mi permetto di segnalarvi una situazione in essere con il Comune di Modena relativa al rimborso dei danni subiti dalle abitazioni in occasione dell’alluvione alla Fossalta del 6 dicembre 2020.A quasi tre anni di distanza, i fondi non sono ancora stati erogati, anche se assegnati in data 19 ottobre 2022. In quest’ultima data veniva erogato il contributo per ognuno dei danneggiati e veniva deciso che i lavori dovessero essere completati entro il 30 settembre 2023. Al completamento la liquidazione sarebbe avvenuta nei 60 giorni successivi alla presentazione della relativa documentazione contabile.Nonostante siano trascorsi ben oltre due mesi dalla presentazione della mia rendicontazione non ho ancora ricevuto nulla, se non una prima tranche di 2.500 euro nel dicembre 2022 a fronte di un contributo assegnatomi dal Comune di circa 59.000 euro. Il responsabile del Comune continua a passare la palla alla Protezione Civile Regionale sostenendo che tale ente deve ancora versare gli importi spettanti.Situazione non chiara perché sembra che da parte della Protezione Regionale i fondi siano già stati erogati ai Comuni richiedenti, tanto che il Comune di Nonantola sembra abbia già iniziato a distribuirli ai propri cittadini. Per concludere una situazione che pone in grossa difficoltà i cittadini che come il sottoscritto hanno già anticipato tanto denaro confidando nelle promesse scritte del Comune di Modena e che per fare fronte a quanto sopra sono in forte difficoltà economica.