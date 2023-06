Alluvione, se è stato fatto tutto benissimo allora al Pd conviene un commissario esterno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dopo qualche polemica iniziale, ora sono tutti d'accordo che, in merito alla prevedibilità, terremoto ed alluvione sono due eventi diversi. Ed allora, perché il Pd non cerca aumentare il proprio prestigio tramite il Commissario Straordinario per la ricostruzione post alluvione in Romagna?Commissario il quale avrà poteri eccezionali ed insieme alla ricostruzione/messa in sicurezza del territorio potrà controllare quanto fatto in passato dagli Organi preposti. Potrà verificare anche se le istanze dei cittadini sono state protocollate, vagliate ed, eventualmente, soddisfatte. Ed allora, cosa di meglio per il Pd di un commissario esterno?Il Commissario potrà certificare che tutto quanto c'era da fare è stato fatto al meglio... magari di più.E, visto che ha fatto sicuramente benissimo, il Pd avrà solo da guadagnare in termini di immagine.Come un'impresa che, per aumentare il proprio prestigio, si fa certificare il bilancio da una società di revisione. Sbaglio?Cordiali saluti.