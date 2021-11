Amici del S.Agostino: 'Bene la ripresa dei lavori, ma persi altri 5 an

'Con viva soddisfazione abbiamo accolto la notizia certa e la vista dell’avvio del lavori per ilrestauro dell’ex ospedale Sant’Agostino, e attendiamo l’inaugurazione, nel 2024, dell’importante polo culturale.Nonostante l’impegno della Fondazione Cassa di Risparmio, proprietaria, a sostenerne il recupero e la destinazione a nuovo uso, sei anni sono passati inutilmente dalla sentenza del TAR che nel novembre 2015 annullò l‘originario progetto, rendendo inattuabili le alte torri librarie e le vaste demolizioni e ricostruzioni contrarie ai principi del restauro. Nulla avrebbe impedito anche allora di procedere ai lavori che solo adesso vengono avviati, e dare attuazione alla grande parte del progetto che mai ha subito contestazione alcuna.Ci congratuliamo ora di questo risultato tenacemente voluto e condotto in porto, in particolare con il presidente della Fondazione Paolo Cavicchioli.

La insufficiente disponibilità di spazi ha sempre agito da freno nei confronti del progetto culturale, anche se si è cercato, già da alcuni anni, di ovviare a questa mancanza e far progredire comunque alcuni progetti. Il complesso del Sant’Agostino è stato reso in parte praticabile e fruibile dal pubblico, operazione questa necessaria, anzi indispensabile, per non tagliare fuori quell’enorme contenitore non solo dalla fruizione, ma anche dalla consapevole percezione di presenza da parte della cittadinanza.E’ questo aspetto che ci sta particolarmente a cuore, che il Polo Sant’Agostino, con la ricchezza di tre vastissimi edifici contigui, fruibili nel volgere di pochi anni, possa testimoniare l’importanza dei patrimoni che vi sono presenti, incentivare attività e iniziative di valorizzazione e ricerca, soprattutto creando collegamenti tra le varie istituzioni culturali, dando vita a un polo sinergico.La nostra Associazione ha seguito con attenzione il lungo e sofferto percorso e cercato di interrogare e stimolare, denunciando i ritardi e rivendicando costantemente esperienze di alta qualità per la città, in campo artistico ed educativo, ma anche in una più ampia visione di utilizzo di tecnologie e promozione di competenze, sia all’esterno nei confronti del pubblico, sia all’interno delle singole istituzioni.L’avvio delle opere è un segnale tanto deciso quanto benvenuto. Buon lavoro'Nella foto: il complesso dell'ex ospedale S.Agostino