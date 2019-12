Angelo Fortunato Formiggini, un sacrificio di uomo libero dimenticato

Il 29 novembre è ricorso il triste anniversario della morte, per suicidio, di Angelo Fortunato Formìggini, editore e uomo di cultura, per protesta alle leggi razziali del 1938.Come noto, non a tutti, si buttò dalla Ghirlandina di Modena, un volo di 86 metri.Ebbene a Sassuolo abbiamo un istituto scolastico, il liceo scientifico, intestato a Formìggini e mai, in questa dolorosa data, ci sono state iniziative per ricordare questo sacrificio di uomo libero.Avremmo, viste le vicende che purtroppo stiamo vivendo, questo anno una iniziativa diretta agli studenti ea alla città per ricordare il sacrificio di Formìggini, compreso una pietra di inciampo davanti alla scuola.All’assessorato comunale e nè provinciale sono pervenute proposte per iniziative al riguardo. E' tempo di muoversi.