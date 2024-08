Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E allora, quando si è una bella comunità, capita spesso di raccontarsi le cose.



Può capitare, ad esempio, che qualcuno ti racconti di dover lasciare il suo appartamento perché i proprietari, una fondazione legata alla Chiesa, deve metterci dentro degli immigrati. E non importa se tu in quell' appartamento ci sei da anni, pagando un regolare affitto. Non importa se hai dei figli. Quel che importa è essere immigrato. Perché sugli immigrati c'è un business pazzesco che nemmeno la Chiesa si fa scappare. Tu pensi di essere in un nido tranquillo quando i tuoi padroni di casa sono persone di enti rispettabili cattolici cristiani. E invece no, devi guardarti bene le spalle anche da loro. E non importa se l'immigrato che arriva nel tuo condominio di mestiere fa lo spacciatore e manda sua moglie a prostituirsi per arrotondare. A chi importa? Tanto quelli che affittano le case nei quartieri popolari mica ci vivono nei quartieri popolari? Loro vivono altrove, figuriamoci. Però organizzano eventi per promuovere l'integrazione. L'integrazione degli altri, mica la loro. Quindi, cari lavoratori che venite qui a Modena alla ricerca disperata di un appartamento in affitto, lasciate ogni speranza. Non troverete un solo buco. Anche perché non siete carne da macello e manovalanza a basso costo. A proposito, siete andati alla festa dell' Unità questa settimana? Mi raccomando, eh, tutti con i fazzoletti rossi al collo, come da tradizione.Angela Santoro