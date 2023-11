Asfaltatura e tangenziale in tilt a Modena: incompetenza e improvvisazione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Premesso che non è pura demogogia o strumentalizzazione, come è solita chiosare una certa parte politica del nostro paese, ma è l'ennesima dimostrazione che l'incompetenza e l'improvvisazione regnano sovrane nell'amministrazione cittadina.Anche se questi lavori sono stati preventivamente annunciati, la paralisi viaria è qualcosa di indescrivibile, tempi di percorrenza di pochi Km e ore di snervanti file, con tutto quello che ne può conseguire. Come cittadino che paga fior di tasse mi pongo alcune domande che rivolgo all'amministrazione. Non potevano essere programmati anzitempo questi lavori ed eseguiti a settembre, a scuole ancora chiuse e con situazioni metereologiche e viarie forse più favorevoli, almeno sulla carta? Le società che gestiscono le autostrade, molto spesso utilizzano il lavoro notturno, dato lo scarso traffico e il conseguente quasi inestistente disagio per gli automobilisti.

Perchè non viene fatto? E' una questione di soldi? In questo caso andiamo a valutare lo spreco del denaro dei contribuenti circa molte manifestazioni e sponsorizzazioni del Comune e disservizi costosi come la fallimentare raccolta porta a porta e, - last but not least - le centinaia di Km di tubo interrato che dovrebbero servire ad innaffiare il verde pubblico che regolarmente d'estate tende ad essiccare perchè le tubazioni non erogano una sola goccia d'acqua.



Cito solo un paio di esempi ma l'elenco sarebbe lungo, ma forse io non sono un politico, non riesco a capire e valutare le situazioni, so solo che pago le tasse e vorrei in cambio dallo Stato e dal comune dei servizi almeno accettabili. In ogni caso, nella realtà economica della nostra zona, una viabilità di questo tipo non è sicuramente un fiore all'occhiello.

Antonio Verrecchia