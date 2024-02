Asl Modena, dopo odissea di mesi devo pagare 232 euro per risonanza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

vorrei condividere con voi la mia via crucis con la sanità pubblica emiliana.A fine novembre mi si è infiammato il tendine d'achille del piede destro. Mi sono rivolto ad una fisioterapista che ha l'apparecchio per la tecar, ma dopo 5-6 sedute, non ottenendo nessun miglioramento mi ha consigliato di fare una ecografia e rivolgermi ad un medico fisiatra o ortopedico. Il mio medico curante mi ha prescritto l'eco, ma l'appuntamento me lo avevano dato ai primi di febbraio 2024 (eravamo a metà dicembre).Mi sono rivolto all'URP dell'ASL di Modena, che è riuscita a farmi avere un appuntamento per la metà di gennaio 2024. Nel contempo mi sono guardato intorno per trovare un medico bravo, anche se a pagamento. Così appena ho avuto il referto, mi sono recato dal medico.

Che mi ha eseguito anche lui una ecografia e mi ha prescritto un ciclo di 6 laserterapia, inoltre mi avrebbe fatto due infiltrazioni di collagene. Però, dopo la sesta laserterapia, andando dal dottore per l'infiltrazione gli ho detto che non avevo ottenuto nessun miglioramento.



A fronte di ciò, il medico decise di non farmi l'infiltrazione di collagene, bensì di cortisone e di fargli sapere come evolveva. Dopo 3/4 giorni, l'ho chiamato per dirgli che c'era stato un piccolo miglioramento, ma che il tendine era ancora gonfio e mi faceva ancora male; a fronte di ciò mi ha inviato una richiesta per una RNM da presentare al mio medico curante, perchè sospetta che ci possa essere una lesione achillea. Il giorno 6 febbraio, il mio medico curante mi prescrive la RNM, mi reco in farmacia per prendere l'appuntamento e me lo danno per il 27 marzo.



Rendetivi conto che rimango allibito, considerando che sono oltre due mesi che zoppico e mi devo aiutare con le canadesi. Pertanto scrivo nuovamente all'ASL per segnalare il problema, ma non ricevo risposta. Depresso decido di chiamare l'ospedale di Sassuolo, dove ho l'appuntamento, per chiedere, facendo la RNM a pagamento, quanto mi costa e quanto dovevo aspettare; ebbene il costo è la modica cifra di 232 euro (dopo aver speso oltre 600 euro fra visite dal fisiatra, infiltrazioni e terapie, prestazioni che il SSN non offre), mentre la tempistica è, udite, udite, il giorno dopo, ovvero martedì 13 febbraio. Incavolato per tutto ciò, riscrivo all'ASL e questi mi rispondono, dicendomi che loro avevano le mani legate, le direttive regionali, per gli esami strumentali, sono di due mesi e loro stavano nei tempi previsti, tutte le mie obiezioni sono state vane.

In allegato le due PEC che ho inviato all'URP dell'ASL.

Cordiali saluti.

Maurizio Graia