Assessore Filippi, si mostri ancora l'ambientalista che ammiravamo

'Gentilissima Alessandra Filippi,abbiamo condiviso in passato sincere campagne ambientaliste, e Lei fino a poco tempo fa era presidente provinciale di Legambiente, e membro del direttivo nazionale della stessa associazione. Lei che ora è assessore all'ambiente (tutto ciò che ci circonda, aria acqua), all'agricoltura (suolo coltivato o verde), alla mobilità sostenibile (vivibilità cittadina in senso lato), mi permetta di rivolgerle un accorato appello. Non ci faccia credere che l'inceneritore continuerà ad inquinare e ad ammorbarci fino al 2034, che i rifiuti speciali bruciati sono passati dalle 35.000 tonnellate all'anno del 2009 alle 75.000 tonnellate all'anno, che verrà allungata la pista dell'autodromo di Marzaglia sovrastante le falde acquifere.Ci dia qualche segnale positivo di impegno a favore dell'ambiente in cui viviamo. Ci dica che è contraddittorio completare una pista ciclopedonale che passa sotto una fonderia a carbone che emette fumi contenenti benzene cancerogeno è che conforme prima spegnerla.Ci dica che è contraddittorio costruire una strada di fianco ad una scuola dopo aver approvato un Piano Urbano della mobilità sostenibile che prevede 'zone di quiete nel raggio di 250-300 metri attorno ai plessi scolastici'. Ci dia qualche confortante elemento tangibile che ci faccia sentire che lei e anche ora ambientalista convinta che ammiravamo'Distintamente,Pietro BertolasiNella foto, del 2009, l'allora esponente Legambiente Alessandra Filippi, oggi assessore comunale all'ambiente dei Verdi, protesta insieme ad altre associazioni ambientaliste davanti all'inceneritore per contestare il raddoppio dell'impianto