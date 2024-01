Associazione Russia Emilia-Romagna: 'La Paura e la menzogna'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La restrizione di libertà fondamentali, unita al ricompattamento di tutte le forze politiche poste a difesa dei sistema originato dal 'golpe' istituzionale del 1992, rappresenta una prova di f orza che il Potere esercita per preservare se stesso, ma rivela anche una crisi profonda.

II 'serrare i ranghi', limitando la libertà d'informazione e manifestazione, significa impedire all'opinione pubblica di avere accesso ad una informazione libera e non manipolata. Tutto ciò non è limitato al Comune di Modena ma abbraccia l'intera architettura istituzionale italiana ed europea, soggiogata dalla NATO, quindi dagli Stati Uniti d'America. L'Impero della Menzogna', come ebbe a de finirlo il presidente russo Vladimir Putin, ha l'esigenza, per non soccombere, di utilizzare tutti gli strumenti e gli attori politico-militari necessari ad impedire che la 'cittadella europea' crolli. I banderisti ucraini (dal nome del padre fondatore dei nazionalismo integrale Stepa n Bandera)rientrano a pieno titolo in questa pletora di 'mostri' resuscitati ad ottant'anni dal secondo conflitto mondiale. Non importa se i loro padri politici hanno compiuto crimini efferati nel 1941-'45, durante l'Operazione Barbarossa, oppure se i loro epigoni contemporanei si sono macchiati di atrocità, a partire dall'avvio dell'Operazione Ansi-Terroristica' (ATO) imbastita contro il Donbass o dal conflitto aperto il 24 Febbraio 2022.







Medesimo copione nello scenario vicino-orientale. L'UE e la NATO hanno sostenuto apertamente il terrorismo praticato da gruppi islamisti-salafiti, spacciandoli per 'ribelli' 'partigiani', al fine di per annientare lo Stato siriano guidato dal presidente Bashar al-Assad. A tal proposito ricordiamo quando, nel 2017, si svolse proprio nella città di Modena la cosiddetta 'Marcia per Aleppo', con il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli in testa al corteo.



All'epoca i benpensanti modenesi si stracciarono le vesti per quelli che de finivano 'poveri siriani', 'dimenticando' che proprio ad Aleppo erano asserragliati gruppi terroristici con il supporto di funzionari di intelligente occidentali. La falsità e l'ipocrisia dei politici italiani non ha limiti. Come sempre accondiscendenti e proni al potente di turno, sfoggiano il proprio fanatico servilismo in maniera esacerbata e scomposta, tradendo in realtà la paura che li anima, quella dell'inesorabile sconfitta cui è destinato il 'miliardo d'oro' di Josep Borrell. Certi che la morsa della tenaglia repressiva sarà sempre più forte, poiché la fine dei Behemoth occidentale è ormai imminente, proseguiremo nella nostra lotta per la verità e la giustizia.

Luca Rossi - Presidente Associazione Culturale Russia Emilia Romagna