'Assurdo vaccinare i giovani prima degli anziani'

I giornali locali dell' Emilia Romagna sono pieni di fotografie ed interviste a studenti di medicina (e relative interviste) in coda insieme ad insegnanti e categorie varie per ricevere il vaccino anticovid.In quest'ultimo anno ci hanno spiegato sino alla nausea che il Covid 19 è un killer letale per gli over 70, per le fasce di età inferiori è pericoloso soltanto per chi soffre di più patologie, mentre sino ai quarant'anni per persone sane equivale spesso a un raffreddore: perchè allora mentre gli ultrasettantenni continuano ad infettarsi e a morire e ci vorranno mesi per vaccinarli tutti, i vaccini al momento disponibili vengono utilizzati per persone il cui rischio di ammalarsi gravemente è pressoché uguale a zero?Chiedo pertanto che i responsabili della Sanità Regionale diano immediate disposizioni per concentrare le vaccinazioni su chi rischia gravi conseguenze dai contagi, correggendo una impostazione errata e offensiva anche del semplice buon senso.