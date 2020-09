Aule sottratte al Barozzi, ma al Muratori i ragazzi non vanno a scuola

Buongiorno, leggo con piacere i vostri articoli da molto tempo e mi vorrei soffermare ora su quello delle aule che il Barozzi ha ceduto al liceo Muratori San Carlo ( qui la sintesi della manifestazione di oggi ). Naturalmente lo vorrei fare senza creare polemiche. Credo ci siano già veramente molti problemi gestionali un po' per tutti e naturalmente anche per noi genitori di quei ragazzi che volenti o nolenti dovrebbero ripartire in un certo modo.Vi scrivo perché mamma di un ragazzo che frequenta l'ultimo anno del liceo linguistico Muratori, al quale non prima di venerdì è stato inviato il programma della prima settimana di scuola. Sono stati invitati a non presentarsi questa settimana (sì perché al momento l'orario viene consegnato settimanalmente) poiché svolgerà attività per ben 3 ore giornaliere, ma da casa. A questo punto ribadisco, giusto per poter avere magari qualche risposta, si potrebbe sapere tutte queste aule sottratte a cosa servirebbero se i ragazzi si ritrovano a casa e con solo 3 ore di lezione giornaliera?