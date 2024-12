Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Spesso dico ai miei figli che vivono sulla Luna quando fanno certe osservazioni, ma posso estendere il concetto al neo assessore alla sicurezza Alessandra Camporota e al sindaco Mezzetti. Entrambi, infatti, si stanno caparbiamente ostinando a non menzionare 'bande giovanili' quando qualche anima pia tenta di affrontare il problema. Vedere un sole che splende quando ci sono fulmini e saette è infantile e sterile.Purtroppo l'alta concezione di sé, accresciuta da decenni di immobilismo dei risultati elettorali, porta a queste sviste. Che ci stanno costando caro. Eh sì, egregi Camporota e Mezzetti: dopo le venti, Modena diventa terra di nessuno, più di quanto non lo sia nelle ore diurne, tra ragazzi, stranieri e non, che girano come degli ossessi sui monopattini in attesa di qualche 'ghiotto bottino', gruppi imberbi che schiamazzano, litigano pesantemente e aggrediscono passanti e arredo urbano, nullafacenti minorenni che vanno in cerca dell'occasione per guadagnare qualcosa, e non con il sudore della fronte.Dinanzi a tutta questa cecità, che può inficiare anche la sicurezza di vita dei nostri politici, mi chiedo e le chiedo: saranno forse eterodiretti da poteri sovracomunali?Con enorme indignazione,