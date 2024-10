Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Abbiamo ascoltato le recenti esternazioni del sindaco di Modena sul gruppo Pro Vita che sta pacificamente pregando davanti al Policlinico e che, a differenza di tante associazioni che amano definirsi 'inclusive', non molesta nessuno con offese verbali, bestemmie e contro-manifestazioni piene di invettive.Siamo rimasti letteralmente basiti dalle parole di Mezzetti e, poiché è come aver detto che Modena si trova al Sud, ci chiediamo quali e quanti interessi ci siano dietro.Questa è la spia che anche nel nostro Paese ci si sta irrigidendo verso chi non ha mai fomentato l'odio, ma semmai ne viene bersagliato. A tale proposito, ci vengono in mente le decine di attacchi subiti nell'ultimo anno e mezzo da 'Pro Vita e Famiglia'.Le conseguenze di un tale ribaltamento della questione possono essere imprevedibili e nefaste, quindi, prima che sia troppo tardi, inviteremmo il signor sindaco a ridimensionare la portata delle sue affermazioni, a guardare alle cose con sguardo limpido e a creare un clima di distensione.Si indigni piuttosto per il tasso di criminalità che ormai ha portato Modena tra le prime venti città più insicure. Se non lo ha mai fatto, provi l'ebbrezza di un giro al Parco Ducale e in area autostazione.Cordialmente