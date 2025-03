Benozzo, uno dei migliori professori che abbia mai avuto, una guida

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questa è una notizia che non avrei mai voluto apprendere. La scomparsa del mio professore Francesco Benozzo, da anni un mio punto di riferimento, è stata per me un vero colpo. Mi è mancata la terra sotto i piedi. Per me Francesco Benozzo era un Maestro, uno dei migliori professori che abbia mai avuto, una guida, un faro in questi tempi oscuri, una delle poche menti libere ed intellettualmente integre in un mondo di oggi così alla deriva. Lascerà un vuoto incolmabile. Ma resterà il suo insegnamento, che ora tocca a chi è stato suo allievo portare avanti, così come resterà lui vivo nelle nostre menti e nei nostri cuori. E a me piace pensarlo ancora, citando le sue parole, nell'ambito di quello che Benozzo ha definito come 'Quarto umanesimo', di un''etnofilologia libertaria', fatta di 'montagne' e 'fuochi', 'parte attiva' di una 'tradizione' che 'propone un accostamento e una risonanza con gli aneliti del pensiero anarchico', quale poeta dissidente, nelle narrazioni dei 'trovatori-cantautori' e dei 'santi-sciamani' 'sugli argini del fiume' 'nell'aria fresca delle serate estive'.

Ciao, professore! Mi mancherai tantissimo. Sono orgogliosa di essere stata tua allieva. Un abbraccio forte alla famiglia.

Sabrina Tauro