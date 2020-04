'Bonaccini garantisca le mascherine e le renda obbligatorie'

'A Rai news 24 del 20 aprile 2020 il Presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, da sempre convinto sostenitore di una totale autonomia sanitaria vista l'eccellenza in campo vantata, ha chiesto al Governo Conte linee guida sull'obbligatorietà delle mascherine.All'eventuale ripensamento, in una così delicata fase emergenziale, il principio dell'uniformazione normativa a livello nazionale dovrebbe estendersi anche alle azioni di ripresa economica per evitare uno scontro sociale.Assumersi la responsabilità di una scelta è gesto impopolare e coraggioso, e per questo dovrebbe seguire l'esempio della Toscana che con Ordinanza Regionale ha imposto l'uso della mascherina quale ulteriore misura di sicurezza in luoghi pubblici e privati aperti al pubblico garantendone la #distribuzione #gratuita a tutta la popolazione.La prevenzione dev'essere il fiore all'occhiello di un Sistema Sanitario Pubblico a ragion veduta in uno dei territori più duramente colpiti dal Covid19 che non ha risparmiato né ospedali né RSA.Dia ascolto ai timori della gente e a quei Sindaci Modenesi che lo hanno anticipato con Ordinanza Sindacale certi che la mascherina chirurgica indossata da un malato o da un asintomatico limiti la diffusione del virus'Maria Cristina BettiniComitato Salviamo l'Ospedale di Pavullo