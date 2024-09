Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In un'intervista ad un giornale locale dell'11 marzo 2024 il candidato sindaco, ora in carica, Massimo Mezzetti, illustrando il suo programma, tra le tante promesse elettorali dichiarava anche che in tema di trasporto pubblico locale 'È necessario estendere l'offerta alle ore serali, come proposto dal progetto votato all'unanimità dall'assemblea di Amo nel 2021 e sospeso a causa della pandemia. In questo modo si potrà avere un tpl non solo per studenti, ma anche per pendolari e per spostamenti nel tempo libero, dallo shopping alle visite a musei e teatri'.Oggi 30 agosto leggo che le associazione dei consumatori sono insorte a causa di un ulteriore taglio delle corse (parlano del 20% e, ipotizzo io, conseguente impossibilità di offrire corse serali/notturne) del trasporto pubblico locale modenese con notevoli danni per gli utenti. Mi domando se sia tornata la pandemia (ma io sinceramente non ho avuto notizie in merito), o se sia stata fatta la solita promessa elettorale del Pd modenese... una promessa irrealizzabile.Cordialmente,