Camminata Pace Sacca, De Maio: 'La Costituzione è chiara, impossibile parlare di pace e finanziare la guerra'

Il consigliere comunale Modena Sociale De Maio, risponde alla lettera di Camillo Po, pubblicata da La Pressa, sulla partecipazione di Pd e M5S alla camminata per la Pace della scorsa settimana a La Sacca.'Ho letto la lettera del Sig. Camillo Po riguardante il mio intervento sulla cosiddetta “Camminata della Pace e della solidarietà” organizzata domenica scorsa da alcuni cittadini del quartiere Sacca, con la partecipazione di esponenti dei 5s e del segretario del Pd. Innanzitutto ringrazio il signor Po per essere intervenuto su questo tema, poiché ritengo che l’impegno civile sia sempre un fattore positivo. Detto questo, il mio dissenso rispetto ai contenuti della lettera è totale: gli articoli 11 e 52 della Costituzione vengono citati in maniera del tutto decontestualizzata rispetto all’oggetto della discussione che è il conflitto in Ucraina.La guerra in Ucraina è iniziata nel 2014, dopo che un colpo di stato violento ha rovesciato un governo democraticamente eletto, quello del primo ministro Yanukosky, sostituito da un governo scaturito da elezioni tutt’altro che democratiche, svoltesi in un clima di intimidazioni e violenze contro gli avversari politici; un governo che ha scatenato un’ondata di russofobia violenta, culminata in orrende stragi, come quella di Odessa il 2 maggio del 2014.Nella lettera il signor Po afferma che si possono usare le armi per la difesa della Nazione, concordo su questo ma mi deve spiegare perché l’Italia debba rifornire di armi una Nazione contro un’altra, considerando che l’Italia non è legata da nessun trattato con l’Ucraina e che ha da sempre avuto ottime relazioni diplomatiche, politiche ed economiche con la Russia, anche quando esisteva l’Unione Sovietica e l’Italia era parte integrante della Nato e dell’Occidente, eppure la classe politica della prima repubblica aveva saputo ritagliare un ruolo importante per l’Italia che spesso ha svolto il mediatore nei conflitti, come successe in Medio Oriente. Oggi invece i partiti di governo e di opposizione che si stanno scambiando i ruoli in questi giorni hanno sposato la linea dell’oltranzismo atlantico, al pari della Polonia e delle Repubbliche Baltiche che però hanno una storia ben diversa dalla nostra e di cui si può comprendere meglio l’ostilità e la diffidenza verso la Russia.Voglio soffermarmi anche sulle affermazioni che riguardano le difficoltà economiche dei cittadini per i rincari delle bollette, se il sig. Po avesse seguito le attività in Consiglio Comunale si sarebbe accorto che mi sono occupato del tema con mozioni ed interrogazioni, questo è il lavoro principale del consigliere comunale, per sensibilizzare giunta e consiglio sui rincari che stavano arrivando e sui costi dell’energia che stavano diventando insostenibili ma questo accade già da un anno e mezzo. Del tutto fuorviante e strumentale è l’affermazione che tali costi derivano anche per causa indiretta “dall’occupazione dei territori del sud est dell’Ucraina da parte dei russi”, tali aggravi derivano prima di tutto da un cambio delle politiche di acquisto dell’energia da parte della Ue che risalgono a due anni fa e poi alla follia delle sanzioni contro la Russia alla politica aggressiva ed ostile praticata dalla Ue che ci ha portati a privilegiare gli acquisti del gas liquidi dagli Usa, a condizioni economiche molto svantaggiose. La nostra crescita economica è stata basata, cosi come quella della Germania, sui costi contenuti delle materie prime, grazie soprattutto ai gasdotti dalla Russia, quei gasdotti che risultano essere talmente fastidiosi da essere oggetto di sabotaggi al tritolo, a proposito di ricerca della pace e della concordia.Chi ha votato le sanzioni dovrebbe avere il coraggio di spiegare che molte delle difficoltà economiche che stanno affrontando gli italiani vengono proprio da queste scelte deliberate da una classe politica che adesso cerca di lavarsi la coscienza, mentre restano gli atti parlamentari che parlano chiaro, molto chiaro. Concludendo, caro signor Po io parteciperò certamente ad ogni iniziativa di Pace che preveda come piattaforma lo stop alla fornitura di armi, lo stop alle sanzioni e la ripresa del ruolo dell’Italia come ruolo di mediatrice che oggi è occupato dalla Turchia. Infine le chiedo come mai siete disposti a mandare armi agli ucraini per difendersi dalla Russia (faccio presente che nel mondo esistono al momento almeno una trentina di conflitti), mentre contrari a mandarle a yemeniti, palestinesi... Non è questa ipocrisia o doppi standard?'