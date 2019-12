Candidati di destra con Bonaccini: pur di vincere mercato delle vacche

Carlo Fagioli (l'imprenditore senza scrupoli)

Giuliano Cazzola (ex Forza Italia, ex Scelta Civica, ex Nuovo Centro Destra)

Eugenia Bergamaschi (ex presidente di Confagricoltura ER da sempre a destra)

Roberto Pasquali (sindaco di Bobbio, ex Forza Italia, ex Lega)

Questi esponenti, e diversi altri con biografie meno note, sono candidati a sostegno di Stefano Bonaccini. Lo saranno insieme a persone con biografie incompatibili con la loro come ex sindalisti della Fiom, esponenti storici della sinistra emiliano-romagnola e convinti ambientalisti.

Mi pare che anche nella nostra Regione, che aveva avuto una tradizione molto diversa, pur di vincere siamo arrivati al 'mercato delle vacche'. Si acquista il consenso per pacchetti di voti a prescindere dalla proposta politica complessiva. É la pietra tombale su un certo modo d'intendere la politica. Qualcosa per me di molto triste e di inaccettabile.

Enrico Monaco