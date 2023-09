Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













complimenti per il Vostro lavoro di segnalazione e denuncia dei disagi che incontrano i cittadini.Ho deciso di rivolgermi a Voi nella speranza che possiate prendere in considerazione alcuni interrogativi sull’attuale sistema di raccolta “Porta a Porta” ed aiutarmi a trovare delle risposte.Come cittadina vorrei capire in base a quali leggi viene chiesto alle persone di rinunciare alla propria privacy e di conferire la spazzatura con sacchi tracciabili. Il sistema a mio avviso presenta delle criticità che vanno ben oltre il momentaneo ed indecoroso accumulo dei sacchi in strada. Viene chiesto di abbandonare, incustoditi sul suolo pubblico, sacchetti che riconducono ad utenti specifici, utenti ai quali viene evidentemente riconosciuta una responsabilità tanto da procedere con controlli a campione, invio di lettere di “rimprovero” ed avvisi di future sanzioni. Hera segnala all’utente e l’utente in futuro dovrà pagare una multa.Procedura che si sviluppa in modo totalmente unilaterale, senza che il cittadino ne abbia il controllo. Vengono contemplati errori nella distribuzione dei sacchi (errori già accaduti), lo spostamento dei suddetti sacchi ad opera di terzi ed altre situazioni indipendenti dalla volontà del proprietario? Non sembra. Il Servizio di raccolta differenziata purtroppo si sta trasformando in un Disservizio a pagamento con minaccia di sanzioni. In ultimo, ma non ultimo come importanza, mi domando: se un sacco a causa del vento, della pioggia o dell’intervento di qualche irresponsabile, finisse in strada e causasse un incidente, magari grave, chi ne risponderebbe? Se morisse qualcuno, il proprietario del sacco rintracciabile tramite il codice sarebbe chiamato a risponderne?Dobbiamo fare un’assicurazione per poter esporre la spazzatura? Ricordo che ogni condominio, per esempio, è sempre considerato responsabile di ciò che accade sui marciapiedi antistanti la sua proprietà, da cui la necessità di spargere il sale durante le gelate invernali. Oggi invece Hera chiede di riempire i marciapiedi di sacchi, costringendo bambini, mamme coi passeggini, anziani col deambulatore, disabili e malati in sedia a rotelle a passare in strada. In caso di incidenti, chi ne risponde? Hera e tutti i miei concittadini che accettano e si adeguano a questo stato di cose vogliono dirmi che la vita umana è meno importante del pattume ma io non sono d’accordo.Grazie per l’attenzione e un buon lavoro a Voi