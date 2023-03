Caos differenziata a Modena: situazione fuori controllo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Vorrei chiedere al signor sindaco Muzzarelli: dove potrebbero portare i pattumi i cittadini, forse in palazzo comunale? Forse così capirebbe che la differenziata non è decollata e i cittadini non hanno nessuna voglia di rispettare queste regole assurde. Spesso si devono fare almeno 700/800 metri con l'immondizia in mano prima di trovare un bidone accogliente, anche perchè ormai di quelli normali ne sono rimasti veramente pochi e vengono presi d'assalto dai cittadini.