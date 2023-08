Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Raccolgo rifiuti per Modena da anni e appena ho saputo della introduzione della nuova raccolta a Modena il mio primo pensiero è andato agli abbandoni nei fossi - ci scrive un lettore -. Ci sono zone che io ho sempre tenuto ultrapulite. Fino a 5-6 mesi fa raccoglievo bottiglie di plastica e vetro e raramente sacchi della spazzatura. Ora come era prevedibile sta tutto degenerando: rifiuti ovunque e sacchi domestici lasciati a bordo strada. Abbandoni che nessuno mai sanzionerà dato che è impossibile mettere telecamere ovunque e rifiuti che rimarranno li a vita. Non solo, se segnalo queste situazioni sul Rifiutologo non accade nulla, perche la raccolta materiali edili ha dei costi particolari ed è il Comune che deve autorizzare la spesa. Sono tutte cose che ho imparato dopo 10 anni che raccolgo rifiuti gratis, per hobby'.A testimonianza di tali affermazioni vi sono immagini eloquenti di alcuni svincoli della tangenziale, San Donnino, Strada Fossa Monda, Strada Cimitero Saliceto Panaro...