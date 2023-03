Caos gestione rifiuti targata Hera a Modena: ora sono arrivati i topi

Buongiorno a tutti,abitiamo ad Albareto da 10 anni, premetto che abbiamo fatto la raccolta differenziata da sempre. Da ottobre, come ben sappiamo, è cambiata la raccolta differenziata nel nostro quartiere e quindi dobbiamo tenere la plastica e la carta nella propria proprietà fino al venerdì (per la plastica) e il lunedì (per la carta).Ho la fortuna di avere un giardino dove posso tenere i rifiuti separati dentro a dei miei bidoni. Per la prima volta in 10 anni, ci siamo ritrovati i topi davanti la portafinestra di casa, non dico che non ci siano mai stati, ma mai così vicino e il tutto è riconducibile ai rifiuti che devo tenere in giardino per diversi giorni. Siamo solo in marzo, non vorrei che ad inizio estate la situazione peggiorasse, al punto di non poter tenere la porta aperta.Secondo me, sarebbe meglio tornare ad avere i bidoni comuni in strada (anche con la tessera) per la carta e per la plastica.Grazie