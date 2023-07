Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













noi del quartiere musicisti siamo grati a Muzzarelli e compagnia per averci dato un po' dell'atmosfera di carnevale su via Pelusia nel mese di luglio.Questo sacco giallo, straziato dalle ruote di un'auto, ha lasciato coriandoli di plastica sulla strada... fa quasi venire voglia di ascoltare lo sproloquio di Sandrone.Io ho deciso che alle prossime amministrative voterò chiunque ci riporti indietro da questa porcata, fosse anche Sgorghiguelo, credo che non potrà fare peggio di così.Le mando anche una testimonianza a sostegno delle parole dell'assessore Filippi: la quantità della raccolta sarà pure aumentata, ma la qualità della differenziazione valutiamola da ciò che si vede nel cassone del furgoncino...Cordiali saluti