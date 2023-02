Caos rifiuti, questa situazione mette tutti a rischio

Oramai le strade sono piene di spettacoli assai poco edificanti, come quello qui rappresentato, dovuto anche al caos delle istruzioni ed all’assenza di adeguati cassonetti.La raccolta dei rifiuti funzionava egregiamente, in quanto i modenesi hanno sensibilità e responsabilità civica, ma questa situazione mette tutto a rischio.I cassonetti garantivano disponibilità di spazio, accessiblità, adeguata differenziazione dei rifiuti, conferimento agevole e chiaro… Ora il caos. Sono scelte francamente incomprensibili e non condivisibili!Una delle problematiche che questo conferimento ha aperto riguarda il conferimento degli sfasci e delle potature, soprattutto nelle zone in cui il verde condominiale o, comunque, abitativo è molto sviluppato.Dove vengono conferiti? Come debbono essere conferiti? Prima vi erano contenitori specificamente destinati e mediamente capienti, ma ora che succede? Un vero caos… Povera Modena!