Card Seta si smagnetizza: dopo 3 anni stangata nonostante il ricorso

Premetto che è la prima volta che scrivo ad un giornale e in questo caso vorrei segnalare un disservizio avuto con Seta spa.Il fatto iniziale risale al 30/11/2018 data in cui mio figlio, ancora minorenne, sale sull'autobus partito da Maranello per raggiungere la destinazione del Polo Leonardo di Modena dove era ubicata la scuola superiore da lui frequentata.Una volta salito ha provato ad obliterare e si è accorto che la CARD, data in dotazione dalla Seta in fase di acquisto dell'abbonamento annuale avvenuto il 13/09/2018, non veniva letta dal macchinario posto sull'autobus.Durante il tragitto, quasi giunto a destinazione, è salito il controllore. Alla verifica mio figlio ha confermato che la CARD non era stata letta e forse si era smagnetizzata e non più funzionante. Il controllore ha emesso verbale di accertamento per violazione di 66,50 euro.Nel pomeriggio dello stesso giorno (30/11/2018), su indicazione del controllore, ci siamo recati presso gli uffici Seta di Sassuolo per redigere il ricorso alla sanzione amministrativa e ricostituire una nuova CARD, in sostituzione di quella smagnetizzata, ad un modico prezzo di 5,00 euro.Premetto che a questo ricorso non c'è mai stato risposto da parte i Seta.Successivamente in data 28/12/2018 mi viene recapitata Raccomandata per notificazione processo di Verbale dove mi intimavano il pagamento di 66,50.A quel punto, un po' alterato, chiamo il numero verde di Seta chiedendo spiegazioni e chiarendo che avevamo fatto ricorso, come consigliato, e che se la card si fosse smagnetizzata non era imputabile a nessuno; puntualizzando inoltre che si trattava di un abbonamento annuale già pagato. L'operatrice non sapendo bene cosa dirmi mi confermò che la raccomandata era stata spedita ma non era da tenere in considerazione visto il ricorso presentato (peccato che non ho registrato la telefonata ma se mi succederà di nuovo lo farò).Pensavo, passati quasi tre anni, di essere ormai tranquillo se non che in data 08/11/2021 mi viene recapitata una Assicurata (di quelle di colore verde che non vorresti mai ricevere) con all'interno un'Ordinanza di Ingiunzione al pagamento di 296,50 per i fatti avvenuti nel 2018. Non vi dico lo stupore (per non dire veramente quello che ho pensato). Ovviamente nell'ingiunzione c'è scritto che si può opporre opposizione tramite il giudice d pace per chiederne l'annullamento…Ma secondo voi può essere normale che uno che paga il biglietto annuale ad un modico prezzo di 380 euro debba poi pagare una multa di 296,50 perché la CARD si era smagnetizzata?E in tutto questo SETA Spa tace. Ho inviato mail, compilato il modulo all'interno del sito relativo alle sanzioni anche se si fa riferimento a verbale del 2018... nulla!Se non è vessare i cittadini onesti questo... Per non dimenticare tutti quelli che salgono sugli autobus senza biglietto e non danno le generalità in caso di controllo.Il controllore nel mio caso si è approfittato del fatto che era un ragazzino ancora minorenne che ha fatto il suo dovere dichiarano le generalità corrette come dovrebbe essere fatto.Ma purtroppo è così, in questo paese, l'onestà non paga.