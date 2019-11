'Cari leghisti, io mi inginocchio davanti a Liliana Segre'

Per chi come me si è sempre battuto senza se e senza ma per denunciare l’olocausto del popolo ebraico e sostenere il diritto all’esistenza dello Stato di Israele è sconcertante assistere ancora una volta ad opposti estremismi che strumentalizzano questa orribile tragedia storica a fini di parte.

Non avrei votato al Senato la mozione della sinistra che annacquava la condanna all’antisemitismo con riferimenti al nazionalismo, al gender, all’orientamento sessuale, ecc. e non mi sarei alzato in piedi per applaudirne l’approvazione.

Ai quattro consiglieri comunali della Lega di Modena che non si sono alzati in piedi ricordo, come ho già avuto modo di dire, che non solo sono disposto sempre a farlo quando si parla delle vittime dello sterminio degli ebrei, ma anche ad inginocchiarmi davanti ai superstiti, come la senatrice Liliana Segre, che non merita di essere coinvolta in piccole e miserabili diatribe di sapore pre-elettorale.

Carlo Giovanardi