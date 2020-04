Caro Bonaccini, a lavorare in campagna vadano i grandi evasori...

Mi chiamo Elena Boac, vivo a Modena e come tantissime persone sono a casa, non per scelta mia ma per il motivo che ormai tutti quanti conosciamo: il coronavirus.

Quindi si cerca di riempiere più possibile il tempo, tra leggere, cucinare e tante altre attività che vengono improvvisate, considerando che la vita di una persona come me non è di sicuro stare chiusa in casa.

Sottolineo il leggere, per lo meno si cerca di rimanere informati.

Seguo spesso voi come giornale on line, ho trovato professionalità, informazioni del mio interesse e anche del mio gradimento.

Oggi uno degli articoli riportava la dichiarazione del Presidente della Regione Stefano Bonaccini. “Chi prende il reddito di cittadinanza può cominciare ad andare a lavorare nei campi per raccogliere la frutta e la verdura, visto che gli agricoltori stanno facendo fatica a trovare lavoratori per la stagione della raccolta. Cosi restituisce un po’ quello che prende”. Mi sono sentita per l’ennesima volta umiliata, offesa e usata.

Spiego meglio: a marzo del 2020 sono stata costretta a fare la domanda per il Reddito di cittadinanza. Non vi racconto i dettagli pietosi di tutto il percorso che ho dovuto fare.

Tre giorni fa “scopro” che è stato approvato.

Adesso, probabilmente, quando si parla di Reddito di cittadinanza alla gente arriva all’orecchio un informazione che è molto “impostata” come il richiedente fosse un privilegiato dello Stato che vive sulle spalle di un intera Nazione.

Io ho dovuto chiedere il Rdc in seguito a infortunio sul lavoro, danni permanenti e mai nessun risarcimento.

Oltre una lunga serie di traversie.



Ecco perché l’affermazione del presidente Bonaccini mi fa tanto male. Ti viene tolta la dignità, hai solo doveri e quasi mai diritti ma il problema sei sempre tu.

Lavorare in campagna è un lavoro dignitoso, con un problema molto serio in Italia:

Sei sottopagato. Le condizioni di lavoro sono pessime (in generale). Sei trattato più da schiavo che da lavoratore. Non vengono minimamente rispettati il diritto del lavoratore.

Informatevi, cortesemente, su quale è la cifra che viene destinata ad ognuno come Rdc (io sarei una dei fortunati). Come mai non si ipotizza mai di mandare a lavorare in campagna i veri evasori fiscali da milioni di euro? Parliamo sempre di persone (quando vengono scoperti) che dopo anni di processi inutili e dispendiosi per la nostra nazione, per lo Stato, vengono assolti perché il fatto non sussiste… e rimangono ricchi e continuano ad evadere fiscalmente, addirittura vengono anche risarciti per aver subito processi ingiusti.

Come mai non si mandano a lavorare in campagna le persone che “lavorano“ nel servizio pubblico e non fanno mai nulla, ma prendono uno stipendio che noi altri ce lo possiamo sognare?

Chiedo al presidente Bonaccini di farmi avere tutto ciò che è mio e che in un modo o nell’altro mi è stato tolto, e rinuncio molto volentieri al Reddito di cittadinanza che mi è stato concesso. Cosi possiamo finalmente riprendere a vivere io e la mia famiglia… Non posso sentirmi dire che sono un parasita che vive sulle spalle dei grandi lavoratori onesti!

Elena Boac