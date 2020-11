'Caro Bonaccini, su Covid in cosa noi emiliani siamo stati più bravi?'

Gentile Direttore,

molti in questi giorni si domandano se i criteri per stabilire il nuovo 'tricolore' siano equi. Personalmente trovo alquanto incredibile che nessuno abbia posto al Governo e ai Governatori delle regioni una domanda semplice eppure opportuna: 'come avete fatto a farvi trovare così impreparati?'. Non sono stati sufficienti 8 mesi (di cui 4 in totale lockdown) per concertare un nuovo piano antipandemico? Facciamo un paio di esempi.

Che l'inverno arrivasse di nuovo era scontato portando con se' l'annuale incremento di ricoveri per influenza (comprese complicazioni per i soggetti più deboli) e la richiesta (quest'anno più degli altri anni) di vaccini antinfluenzali che continuano a scarseggiare sull'intero territorio nazionale; era scontata pure la riapertura delle scuole e il conseguente maggior afflusso sui mezzi pubblici. E' sufficiente considerare come sono stati affrontati questi due aspetti per capire che la politica non ha saputo (o voluto) preparare il Paese mettendogli a disposizione i mezzi per evitare una nuova pandemia. Le Regioni hanno ricevuto una cospicua somma di denaro per implementare i trasporti pubblici. Eppure pendolari e studenti hanno viaggiato fino ad una settimana fa su mezzi strapieni. Ma non si potevano incrementare i trasporti prendendo in affitto mezzi da società di trasporto privati che sono fermi per ovvi motivi? Dovevamo arrivare alla chiusura delle scuole per passare da una capienza dell'80% al 50%? E pensate che basti? Chiudere la scuola è l'ultima cosa che bisognava fare. Ne va dell'istruzione, della preparazione e della socialità di intere generazioni. In molti altri paese europei si è chiuso tutto tranne le scuole!





Vogliamo dare un'occhiata alla sanità? Guardiamo a casa nostra. Sul sito della Regione ER ad aprile si leggevano le affermazioni del presidente Bonaccini: 'Lavoriamo sull'emergenza in un'ottica di rete regionale, guardando da subito al domani. Orgogliosi di mettere la nostra sanità anche a disposizione del Paese'. Ma scusi Presidente in che cosa noi emiliani siamo stati più bravi degli altri? Ad avere la fascia gialla piuttosto che rossa? Prenda Modena, per esempio. Con due ospedali a disposizione, da marzo a oggi, perchè non si è pensato di trasferire momentaneamente (come fu fatto a seguito del sisma del 2012) i reparti del Policlinico a Baggiovara, tenendo a disposizione l'intero ospedale per i malati Covid? Perchè non si è pensato di convertire tutto il PS del Policlinico ae dirottare al PS di Baggiovara tutti gli altri casi? Perchè, come Lei ben sa caro Presidente, non sono i posti in terapia intensiva (per aumentare i quali sono stati spesi 26 milioni di euro) a scarseggiare, ma i posti in degenza e che gli ospedali sono il luogo più idoneo per il contagio.

Non avete neanche provveduto a sostenere e sviluppare la sanità territoriale: non tutti i positivi sintomatici sono da ricoverare; molti potrebbero restare al proprio domicilio se adeguatamente seguiti e curati. Per non parlare delle residenze per gli anziani che ancora una volta pagano il prezzo più alto in numero di vittime e di tutti quei pazienti affetti da altre patologie (anche serie) che non hanno accesso all'ospedale per mancanza di posto, e che quando vi accedono rischiano di entrare con un tampone negativo e uscire con un tampone positivo. E allora adesso non potete venire a raccontarci la storia che gli ospedali sono al collasso e che noi dobbiamo responsabilizzarci. La verità è che avete perso tempo, che siete stati incapaci di prevedere anche solo la richiesta dei vaccini antinfluenzali, o di attivare una campagna di tamponi coinvolgendo anche la tanto deprecata 'sanità privata'. Avevate il tempo e il denaro sufficienti per fare tutto. E non potete imputare a noi l'escalation dei contagi. A noi che mettiamo la mascherina sempre, che manteniamo la distanza di sicurezza, ma che un autobus dobbiamo prenderlo e che aspettiamo quattro o cinque giorni per l'esito di un tampone. Noi che la 'distanza di sicurezza' dovremmo prenderla da Voi che non siete stati in grado nè di governarci nè di preservarci.

Anna Beatrice Borrelli