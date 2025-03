Cassonetti differenziata, lo spostamento ha peggiorato la situazione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Buonasera,

da tempo abbiamo segnalato al Settore Ambiente del Comune di Modena la presenza in prossimità di via Vaciglio sud 1122 di 8 cassonetti della raccolta differenziata che, oltre ad avere un impatto visivo pessimo, come la foto sopra evidenzia, favoriva la numerosa colonia di ratti. Una presenza verificata, oltre che da noi abitanti al piano terra, anche da un addetto alla derattizzazione. Purtroppo il sopralluogo successivo, eseguito da un responsabile del Comune e da un incaricato da Hera ha sortito, come unico effetto, lo spostamento (foto sotto), sempre su suolo pubblico e quindi non idoneo secondo le norme contenute nella Delibera del Comune, di 4 bidoni in zona laterale, e di altri 4 in prossimità dell'ingresso a due garage, sempre su suolo pubblico rendendo la criticità di ingombro ed effluvi maleodoranti ancora più inaccettabili.



Alla richiesta delle motivazioni che hanno indotto ad ignorare in maniera tanto imbarazzante le disposizioni Comunali, dalla responsabile Settore Ambiente ci è stato risposto che 'andava bene così'.

Ringrazio della cortese attenzione.

Cordiali saluti

Paola Andreoli