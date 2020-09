Castelfranco, multato in centro nonostante il permesso disabili

Buonasera,

sono a scrivere una lettera aperta all'Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia.

Faccio l'amministratore di condominio a Castelfranco e sono titolare di un permesso auto per disabili in quanto a mobilità ridotta per recente intervento per coxartrosi bilaterale alle anche, emesso dal comune di Modena dove sono residente.

Il viale principale del paese, Corso Martiri, oggetto di una splendida ristrutturazione è ampiamente dotato di posti auto riservati per persone con certificati problemi di deambulazione, a tal punto, che in prossimità del mio ufficio (50 metri) ce ne sono addirittura due.

Le zone limitrofe, visto tale abbondanza nel corso principale, ne sono prive.

Contrariamente ad altre cittadine, che sono abituato, sia per lavoro che per quotidianità a frequentare detti posti riservati sono come da regolamento europeo e italiano a fruizione illimitata; si possono utilizzare solo in possesso del titolo autorizzativo, ma per le persone in possesso di detto titolo sono a fruizione illimitata.

A Castelfranco il congruo numero di posti per disabili, non sono fruibili il martedì e Il venerdì, in occasione del mercato paesano e la sera dopo le 20, come dimostra il verbale (allegato e regolarmente pagato) per divieto di sosta elevatomi ieri nonostante la mia auto fosse perfettamente parcheggiata dentro ad uno spazio dedicato al parcheggio disabili e come si evince dal verbale stesso, con il titolo autorizzativo regolarmente esposto essendo io palesemente al lavoro (assemblea condominiale).

Caro signor sindaco, nella democratica e rispettosa delle difficoltà dei disabili Castelfranco Emilia, dove posso parcheggiare la mia auto in prossimità dell'ufficio, non lontano centinaia di metri, come posso fare solo in alcuni giorni e in alcune fasce orarie?

Se i posti auto riservati alle persone disabili non si possono usare, come fanno queste persone a poter fruire della vita della sua cittadina?

Facile risposta, da politico navigato potrebbe essere snocciolare il numero di posti riservati in proporzione agli abitanti, ma io mi domando: dove sono? Se quelli esistenti utilissimi, e fruibilissimi non si possono utilizzare.

Certo in una non risposta, come tutte la autorità pubbliche, porgo i miei più cordiali saluti.

Dott. Luca Simonini